“Güven Bana” Esra Harmanda kimdir?
“Güven Bana” Esra Harmanda kimdir?
İçeriği Görüntüle

Yaklaşık mesafe 222km.

Aksaray

Yozgat-Aksaray Arası Kaç Saat ?

Yaklaşık 3 ila 3.30 arasındadır.

Güncel Fiyat Bilgisi?

600 TL civarındadır.

Muhabir: Beyza Bulut