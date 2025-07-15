Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla toplam 27 kamu işçisi alımı yapacağını duyurdu. KPSS şartı aranmaksızın yapılacak bu alımlar, özellikle engelli, eski hükümlü ve toplum yararına programlardan (TYP) yararlanan bireyleri kapsıyor. Başvurular, 18 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek.

Kontenjan Dağılımı ve Kurumlara Göre Alım Detayları

1. Tarım ve Orman Bakanlığı (Mersin)

Pozisyonlar: Laboratuvar Temizlik İşçisi, Temizlik Görevlisi

Kontenjan: 2 kişi (Engelli statüsünde)

Şartlar: Adayların 18-35 yaş arasında ve ön lisans mezunu olmaları gerekiyor. Başvurular yalnızca Mersin il merkezinde ikamet edenler için geçerli.

Kura Tarihi: 1 Ağustos 2025

2. Sağlık Bakanlığı (Ankara)

Pozisyon: Temizlik Görevlisi

Kontenjan: 22 kişi (Eski hükümlü veya TMY statüsünde)

Şartlar: En az ilkokul mezunu olmak, 18-40 yaş aralığında bulunmak. Adayların noter huzurunda çekilecek kuranın ardından sözlü sınavda en az 60 puan alması gerekiyor.

Kura Tarihi: 4 Ağustos 2025

3. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (Bursa)

Pozisyon: Marangoz

Kontenjan: 1 kişi (Eski hükümlü veya TMY statüsünde)

Şartlar: En az ilköğretim mezunu olmak, marangozluk alanında ustalık ya da kalfalık belgesi sahibi olmak ve bu alanda en az iki yıl SGK’lı iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.

Kura Tarihi: 19 Ağustos 2025

4. Emniyet Genel Müdürlüğü (Tekirdağ - Çerkezköy Polisevi)

Pozisyon: Kat Hizmetleri Elemanı

Kontenjan: 2 kişi (Genel başvuru statüsünde)

Şartlar: Adayların en az ortaokul, en fazla lise mezunu olmaları, erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması gerekiyor.

Belge Teslim Tarihi: 21 Temmuz 2025

Kura Tarihi: 22 Temmuz 2025

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Başvurular yalnızca İŞKUR’un resmi internet adresi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden online olarak yapılacak. Her aday, sadece bir ilana başvuruda bulunma hakkına sahip olacak. Sistem, aynı anda birden fazla başvuru yapan adayların işlemlerini geçersiz sayabiliyor.

Adayların başvuru esnasında, kendilerinden talep edilen tüm belgeleri eksiksiz olarak sisteme yüklemesi veya ilgili kuruma süresi içinde teslim etmesi gerekiyor. Belge teslim etmeyen ya da koşulları sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Kimler Başvurabilir?

Bu alımlar, engelli bireyler, eski hükümlüler ve TMY (Toplum Yararına Programlardan faydalanmış) statüsündekiler için önemli bir istihdam kapısı açıyor. Ayrıca bazı pozisyonlar genel başvuruya açık olup, askerlik durumu, eğitim seviyesi ve mesleki yeterlilik gibi özel şartlara göre şekilleniyor.

Tüm kura işlemleri noter huzurunda yapılacak ve sonuçlar ilgili kurumların internet siteleri ile İŞKUR platformu üzerinden duyurulacak. Adayların belirtilen tarihleri kaçırmaması ve güncel bilgileri düzenli olarak kontrol etmesi önem taşıyor.