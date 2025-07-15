Yozgat-Kırıkkale arası kaç kilometre?

Yozgat ile Kırıkkale arası yaklaşık olarak toplam 140 Kilometre mesafededir. Yozgat Kırıkkale arasında seyahat etmeyi planlayanlar için farklı ulaşım seçenekleri mevcuttur. Bu alternatifler, hız, maliyet ve konfor açısından çeşitli avantajlar sunar.

Yozgat Kırıkkale Arası Kaç Saat?

Yozgat Kırıkkale arasını özel aracınızla gitmek en tasarruflu ve özgür olabileceğiniz yoldur. Yozgat Kırıkkale arasındaki karayolu mesafesi 140 Kilometredir. Bu mesafe, yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 1 saat 26 dakika sürmektedir. Ancak yol durumu, trafik yoğunluğu ve seçilen güzergâh bu süreyi etkileyebilir.

Yozgat Kırıkkale Trenle Kaç Saatte Gidilir?

Yozgat ile Kırıkkale arasında trenle seyahat etmek, konforlu ve keyifli bir ulaşım seçeneğidir. Trenle yolculuk süresi yaklaşık 44 dakika olup, tren bileti alırken sefer saatlerine dikkat etmenizi öneririz.

Yozgat Kırıkkale Arası Yakıt Hesaplama

Yozgat ile Kırıkkale arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir. Bu sayfada bu güzergah için yakıt tüketimi ve maliyeti ile ilgili detayları bulacaksınız.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 140 Kilometrelik Yozgat Kırıkkale mesafesi için 9,1 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 466 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 8,4 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 450 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 10.9 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 281 ₺ olacaktır.