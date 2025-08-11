Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği Gençlik Kampları programı kapsamında 104 genci farklı şehirlerdeki kamplara uğurladı.

Program çerçevesinde, Pazar günü saat 22.00’de “Bir Destandır Çanakkale” projesi kapsamında 40 genç Çanakkale’ye gönderildi. Pazartesi sabahı ise saat 07.30’da 32 genç Mersin Maliye Deniz Kampı’na, saat 08.30’da ise 32 genç Afyonkarahisar Doğa Kampı’na hareket etti.

Yetkililer, kampların gençlere hem yeni dostluklar kazandıracağını hem de farklı şehirleri tanıma fırsatı sunacağını belirtti.

Tarihi ve Doğayla Buluşma

Yozgat Gençlik Merkezi, gençleri tarih ve doğayla buluşturacak anlamlı bir yolculuğa çıkardı.

“Bir Destandır Çanakkale” kampı kapsamında yola çıkan gençler, Çanakkale’nin eşsiz tarihi dokusunu ve doğal güzelliklerini yerinde keşfetme fırsatı bulacak.

Gençlik Merkezi yetkilileri, kampa katılan gençlere verimli ve unutulmaz bir kamp dönemi dileyerek, bu tür organizasyonların milli bilinci güçlendirdiğini ve gençlerin sosyal, kültürel gelişimlerine katkı sağladığını ifade etti.

Gençler, kamp boyunca Çanakkale Şehitliği başta olmak üzere birçok tarihi mekanı ziyaret edecek, çeşitli etkinliklerle dolu dolu bir program yaşayacak.

Kamplar Gençlerin Fiziksel ve Zihinsel Gelişimlerine Katkı Sağlar

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Kamplarının içeriği ve faaliyetleri hakkında şu ifadelere yer verdi: “Gençlik kamplarında sunulan faaliyetler, zaman yönetimi, planlama, uygulama ve temel yaşam becerileri gibi yetkinlik alanlarının genişlemesine destek olmak amacıyla düzenlenmiştir. Ayrıca, toplum hayatına adaptasyonda bireysel ödev ve sorumluluklara dair bilinç edinilmesine yönelik istasyon eğitimleriyle de zenginleştirilmiştir. Kamp süresince gençler, çeşitli spor etkinlikleri, doğa yürüyüşleri, yüzme, okçuluk, kamp ateşi etrafında toplu etkinlikler gibi faaliyetlere katılma fırsatı bulur. Bunun yanı sıra, gençlerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak atölye çalışmaları ve seminerler de düzenlenir. Bu etkinlikler, gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunur.”