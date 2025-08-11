Ülkü Ocakları Yerköy İlçe Başkanı Yıldırım Töremişoğlu, ilçe teşkilatının yeni yerine taşınacağını ve tadilat çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Töremişoğlu, yenilenen ocak binasının Yerköy’e yakışır şekilde hazırlandığını belirterek, “Tamirat ve tadilat işleri devam etmektedir. Bu süreçte bizlere maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen değerli ülküdaşlarımıza şükranlarımı sunarım” dedi.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Töremişoğlu, “Yeni eğitim ve öğretim yılı içerisinde eğitim ve kültür faaliyetlerine başlayacağız. Var olsun Ülkü Ocakları” diye konuştu.