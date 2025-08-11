Yerköy Belediyesi, temizlik hizmetlerinde kullandığı araç filosuna 2 adet yeni ve modern çöp kamyonu daha ekleyerek hizmet kapasitesini önemli ölçüde artırdı.

Belediye Başkanı Fatih Arslan, yeni araçların hizmete girmesiyle birlikte temizlik filosundaki araç sayısının 5’ten 7’ye çıktığını belirtti. Başkan Arslan, bugüne kadar ilçeye hibe yoluyla kazandırılan araç sayısının 7’ye ulaştığını vurgulayarak, belediyenin kaynaklarını en verimli şekilde kullandıklarının altını çizdi.

Eski ve bakım maliyeti yüksek araçların aşamalı olarak yenilendiğini ifade eden Arslan, şunları söyledi: “Filomuzu tamamen modern, sıfır araçlarla yenileyerek hem hizmet kalitemizi hem de hızımızı artırıyoruz. Yerköy’ümüzün daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir şehir olması için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.”

Başkan Arslan, önümüzdeki dönemde de araç filosunu güçlendirmeye yönelik çalışmaların süreceğini belirterek, “Yeni araçlarımız yolda, Yerköy’ümüze hayırlı olsun” dedi.