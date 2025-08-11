Yaşar, ziyaret sırasında gösterilen yoğun ilgi, partilerine katılan yeni isimler ve Yozgat halkının partilerine olan teveccühü için memnuniyetini dile getirdi.

Yaşar, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in Yozgat’ımıza teşrifleri, partimiz ve ilimiz adına büyük bir onur ve moral kaynağı olmuştur. Sayın Özel’in Sorgun ve Bahadın ilçelerimizde gerçekleştirdiği programlar, partimize olan inancı pekiştirmiş, Yozgat’ta CHP’nin güçlenmesi için önemli bir adım olmuştur. Kendisine, hem sahada hem de teşkilatlarımızla gösterdiği samimiyet ve destekten ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bahadın Halkına Teşekkür

Yozgat’ta özellikle Bahadın halkının ziyarete gösterdiği yoğun ilgi ve sıcak karşılamadan büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Yaşar, “Bahadınlı hemşehrilerimizin, partimize geçiş yapan Belediye Başkanı Sami Eroğlu’nu ve partimizi sahiplenmesi bizleri onurlandırmıştır. Halkımızın CHP’ye olan güvenini her geçen gün artırmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Partimize katılan Bahadın Belediye Başkanı Sayın Sami Eroğlu’na CHP ailesine hoş geldiniz diyorum. Bu kararının partimize güç katacağına inanıyorum” diyen Yaşar, “Ayrıca Memleket Partisi’nin olağanüstü kurultay kararı sonrası Genel Başkan Sayın Muharrem İnce’nin partimize katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Yaşar, açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Yozgat, tarih boyunca önemli siyasi hareketlere ev sahipliği yapmış, milletimizin değerlerine bağlı bir kenttir. CHP olarak amacımız, bu kadim değerleri koruyarak, Yozgat halkının hayat kalitesini artırmak ve daha adil bir gelecek inşa etmektir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in ziyaretleri ile bu yolda önemli bir ivme kazandık. İlçe örgütlerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte, Yozgat’ta CHP’yi hak ettiği yere taşımak için durmadan çalışıyoruz. Bize inanan, güvenden ve destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde yapacağımız projeler ve sosyal faaliyetlerle Yozgat’ın gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz. CHP ailesi olarak, bu kutlu yürüyüşte omuz omuza ilerlemeye kararlıyız.”