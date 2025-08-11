Cihazların sıcaklarda havasız kaldığında orijinal işlevlerini yerine getiremediklerini söyleyen Hakan Topuzoğlu, "Hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi, gerçekten insanlar ve cihazlar için çok büyük bir sıkıntı. Nasıl ki insanlar bu havalarda bir takım rahatsızlıklarla karşılaşıyorlarsa, aynı şekilde cihazların da birçok problemle karşılaştığını görüyoruz. Eğer herhangi bir soğutma sisteminiz yoksa ya da bu konuda gerekli önlemleri almadıysanız, aracınızda cep telefonu, tablet ya da bilgisayar gibi cihazlarınızı uzun bir süre bıraktıysanız, çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Cihazın burada patlama gibi bir riskle karşı karşıya kaldığı söylenebilir. Aslında iç donanıma da çok büyük zararlar vermiş oluyorsunuz. Sıcaklığın çok yüksek olması sebebiyle cihaz verimli çalışamıyor. Şöyle düşünün: Bir insan bir yastıkla boğulmaya çalışıldığında nasıl bir sıkıntı yaşıyorsa, aynı şekilde cihazlar da havasız kaldığında, eğer hava üflemesi gereken yerde bir kapalılık varsa, haliyle işlevini orijinal şekilde yerine getiremiyor, çalışamıyor" dedi.

"Soğutucu kullanmak gerekiyor"

Topuzoğlu, ısınan cihazların dinlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, "İlk olarak, bu cihazları tabii ki çok sıcakta bırakmamak gerekiyor, soğutucu kullanmak gerekiyor. Cihazınız fazla ısındığında, bir an önce kapatıp biraz dinlendirdikten sonra tekrar açmakta fayda var diye düşünüyoruz. Herhangi bir riske karşı, gece cihazları prizden çıkarmakta fayda var. Bununla birlikte, modem cihazları da gece kapatılırsa, herhangi bir risk durumunda başımıza gelebilecek olan bir facianın önüne geçmiş olacağız" ifadelerini kullandı.