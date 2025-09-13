Firma, filosuna dahil ettiği üç yeni otobüsü düzenlenen özel bir programla tanıttı.

Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında güvenilir hizmet anlayışıyla tanınan Doğan Güneş Turizm, yeni araçlarını hem çalışanlarına hem de müşterilerine tanıtmak amacıyla bir yemek programı organize etti. Programa turizm firmasının personeli ve vatandaşlar katıldı.

Firma yetkilisi Mümin Delibaşı, yaptığı açıklamada, Doğan Güneş Turizm’in kurulduğu günden bu yana müşteri memnuniyetini ve güvenli yolculuğu ön planda tuttuğunu vurguladı. Delibaşı, araç filosuna eklenen yeni otobüslerin hem yolcuların konforunu hem de hizmet standartlarını yükseltmek için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Yeni yatırımlar sayesinde Yozgat turizm ve taşımacılık sektöründe kalite çıtasını yükseltmeyi amaçladıklarını ifade eden Delibaşı, “Her geçen gün artan yolcu taleplerine cevap verebilmek ve konforlu ulaşım imkânı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Filomuza kattığımız bu modern otobüsler, teknolojik donanımları ve konforlu iç tasarımlarıyla hem çalışanlarımızın işini kolaylaştıracak hem de yolcularımıza daha kaliteli bir seyahat deneyimi sunacak” dedi.

Doğan Güneş Turizm’in filosuna eklediği yeni otobüslerin, Yozgat ve çevre illerde ulaşım hizmetine ivme kazandırması bekleniyor. Firma, bundan sonraki süreçte de yenilikçi yatırımlarına devam ederek hem şehir içi hem de şehirlerarası taşımacılıkta örnek olmayı hedefliyor.