Kırşehir’de oynanan müsabakada her iki takımda iyi bir performans sergiledi.

Ligin 2’inci haftasında kıyasıya mücadele edilen maçtan puan alan isim Karadeniz Ereğli Belediyespor oldu.

Maçtan Dakikalar

Maçın 3’üncü dakikasında Cömert Kandemir takımı Karadeniz Ereğli Belediyespor’u 1-0 öne geçiren golü attı.

13’üncü dakikada Kaan Yıldırımın pasını değerlendiren isim Mert Efe Çölbeyi oldu. Çölbeyi maçın skorunu 2-0 yaptı.

26’ıncı dakikada Mustafa Yıldırım, Bozokpor’un ligdeki ikinci golünü ağlara gönderen isim oldu. Duran topu değerlendiren Mustafa Yıldırım, skoru 2-1 yaptı.

54’üncü dakikada oyuna Cömert Kandemir’in yerine Hüseyin Mert Uyanıker dahil oldu.

57’inci dakikada Mustafa Yıldırım’ın yerine Mert Çayır oyuna girdi.

62’inci dakikada Hüseyin Mert Uyanıker sarı kart gören isim oldu.

68’inci dakikada Ömer Gündüz’ün yerine Yusuf İnci oyuna dahil oldu.

68’inci dakikada Mert Çayir, 72’inci dakikada ise Eren Büyükkaya sarı kart gördü.

74’üncü dakikada Bertuğ Bayar’ın yerine Çağan Erciyas, Çağatay Yılmaz’ın yerine ise Serhat Çam oyuna giren isim oldu.

77’inci dakikada Ahmet Uzun, 80’inci dakikada Yusuf İnci sarı kart gördü.

86’ıncı dakikada Ahmet Uzun’un yerine Oktay Gürdal, Nevzat Bilen’ın yerine Abdullah Kaygısız, Eren Büyükkaya’nın yerine Alihan Gümüş oyuna dahil oldu.

90+4’de Kaan Yıldırım’ın yerine Ahmed Fırat Seven, Mert Efe Çölbeyi’nin yerine Berkan Bektaş oyuna girdi.

İlk 11 ve Yedekler

Bozokspor’un ilk 11’i şu şekilde: Eren Karataş, Necmican Cebeci, Emre Tosun, Ahmet Uzun, Emre Fırtına, Caner Koca, Ömer Gündüz, Mustafa Yıldırım, Nevzat Bilen, Eren Büyükkaya, Tahir Babaoğlu.

Bozokspor’un yedekleri şu şekilde: Mert Çayir, Metin Emre Karaal, Adnan Aktaş, Mustafa Özbay, Furkan Çolak, Yusuf İnci, Abdullah Kaygısız, Oktay Gürdal, Alihan Gümüş, Mücahit Çıra.

Karadeniz Ereğli Belediyespor’un ilk 11’i şu şekilde: Bilal Karataş, Ender Gör, Cömert Kandemir, Fırat Güneş, Kadir Mert Örentepe, Çağatay Yılmaz, Kaan Yıldırım, Emirhan Özyaşar, Buğra Çağlıyan, Bertuğ Bayar, Mert Efe Çölbeyi.

Ereğli Belediyespor’un yedekleri şu şekilde: Oğuzhan Dertli, Baran Ekiz, Serhat Çam, Çağan Erciyas, Ahmed Fırat Seven, Berkan Bektaş, Hüseyin Mert Uyanıker, Ali Yiğit Özten, Efe Güvenli, Furkan Can Erbaşaran.

Orta hakem H. İbrahim Balsatan, yardımcı hakem Muhammet Munir Dadı Yardımcı hakem İbrahim Zengin, 4. hakem T. Gönoğlu olarak belirlendi.