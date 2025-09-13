Araçtaki 1’i çocuk 3 kişi yaralanırken, 1 çocuk babası şehidin eşinin 2 gün içinde doğum yapacağı öğrenildi.

Kahreden kaza, Kütahya-Gediz kara yolunun 40’ıncı kilometresindeki Göynükören kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abdullah D.’nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı şeride geçerek, uygulama yapan Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekibinden Uzman Çavuş Yücel Yeşil’e çarpıp şarampole uçtu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yücel Yeşil Şehit Oldu

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Uzman Çavuş Yeşil’in şehit olduğu belirlendi. Otomobilde yaralanan İsmail D., Rukiye D. ve Rüveyda D. ise ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şehit Yeşil’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

İki Gün Sonra Baba Olacaktı

Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Abdullah D., gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

1 çocuk babası şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil’in eşinin hamile olduğu ve 2 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi.