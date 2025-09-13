2025 DGS sonuçlarının 8 Eylül’de açıklanmasının ardından adaylar ek tercih sürecine odaklandı. Ancak ÖSYM, ek yerleştirmelere ilişkin herhangi bir tarih paylaşmadı. Ek tercihlerin başlayabilmesi için ÖSYM’nin “Ek Yerleştirme Kılavuzu”nu yayımlaması gerekiyor.

DGS Kılavuz Henüz Yayımlanmadı

2025-DGS Ek Yerleştirme Kılavuzu şu ana kadar açıklanmadı. Kılavuzda adayların tercih yapabileceği lisans programları, boş kontenjanlar, başvuru koşulları ve yerleştirme esasları yer alacak. Tablo-1 ve Tablo-2 alan uyumları da kılavuzla netlik kazanacak.

DGS'ye Kimler Ek Tercih Yapabilecek?

Ek tercih hakkı yalnızca merkezi yerleştirme ile herhangi bir lisans programına yerleşmemiş adaylara tanınıyor. Daha önce yerleşen adayların ek tercih yapma hakkı bulunmuyor. Ayrıca adayların tercih edecekleri bölümlerle mezuniyet alanlarının Tablo-2 uyumuna dikkat etmesi gerekiyor. Bu süreçte taban puan şartı aranmazken, adaylar en fazla 30 tercih yapabilecek.

DGS Tercihler Nasıl Yapılacak?

Ek tercihler sadece ÖSYM’nin resmi internet adresi https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercihlerini gerçekleştirebilecek.

DGS Tarihler Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM henüz resmi tarih duyurmadı. Ancak önceki yıllara bakıldığında ek tercih sürecinin genellikle Eylül ayının 2. veya 3. haftasında başladığı görülüyor. 2025 yılı için de benzer bir takvim bekleniyor.