Türkiye’de ilk kez kolonya üretimi yapan müteşebbis olarak tarihe geçti.

Ahmed Farûkî Bey, ticaret hayatına Rumî 1309 yılına doğru Kapalıçarşı’da, Kalpaçılar Caddesi’ndeki çeşmenin yanında açtığı küçük bir yağlıkçı dükkânıyla başladı. 1310 yılındaki büyük İstanbul zelzelesinin ardından çarşıdan ayrıldı ve Sultanhamam’da köşe başındaki ünlü büyük mağazasını açarak işlerini büyüttü.

Farûkî Bey’in basın mensuplarıyla güçlü dostlukları vardı. Bu ilişkiler sayesinde mağazası hakkında dönemin gazetelerinde geniş tanıtımlar yapıldı. Meşhur malûmatçı Baba Tahir de yakın dostları arasındaydı. İki isim bir dönem birlikte “Osmanlı Nakliyat Şirketi”ni kurdu. Ancak Farûkî Bey’in titiz çalışma anlayışı, Baba Tahir’in disiplinsizliğiyle bağdaşmayınca şirket uzun ömürlü olmadı.

Ahmed Farûkî Bey, Türkiye’de ilk kolonya üretimini gerçekleştiren iş insanı olarak öne çıktı. Bu girişimi, ona ticaret dünyasında “kolonyacı” unvanını kazandırdı. Meşrutiyet sonrası işlerinde bir süre durgunluk yaşadı ve işlerini küçültmek zorunda kaldı.

Sultanhamam’da açtığı “Cici” adlı küçük ıtriyat dükkânında üretime devam eden Farûkî Bey, kolonya, pudra, ruj ve losyon gibi ürünler üretti. Bu ürünler özenli ambalajlarıyla dikkat çekiyor, Avrupa mallarıyla yarışacak kalitede kabul ediliyordu. “Cici” etiketli ürünler halk arasında büyük rağbet gördü.