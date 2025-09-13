Ekonomim’de yer alan habere göre; Türkiye’nin önde gelen akaryakıt firmalarında tecrübe edinen Çetin Elmas, şimdi açtığı oto ekspertiz firmasını işletiyor.

Park Sorunu Olmayan Otomobiller

Akaryakıt istasyonlarında pompacı olarak çalıştığı dönemde edindiği tecrübeyi ekonomim.com ile paylaşan Elmas, az yakan ve park sorunu olmayan 10 otomobili sıraladı. 38 yıllık pompacı Çetin Elmas az yakan ve park sorunu olmayan tam şehir içi olan otomobilleri şöyle sıraladı:

Yakıtı Az Yakan 10 Otomobil

Ekonomim’de yer alan habere göre; Türkiye’nin önde gelen akaryakıt firmalarında tecrübe edinen Çetin Elmas, şimdi açtığı oto ekspertiz firmasını işletiyor. Akaryakıt istasyonlarında pompacı olarak çalıştığı dönemde edindiği tecrübeyi ekonomim.com ile paylaşan Elmas, az yakan ve park sorunu olmayan 10 otomobili sıraladı.

1

FIAT Panda – 5,5 L/100 km

2

HYUNDAI i10 – 5,0 L/100 km

3

KIA Picanto – 5,2 L/100 km

4

PEUGEOT 208 – 5,0 L/100 km (dizel: 4,0 L/100 km)

5

CITROEN C3 – 5,1 L/100 km

6

RENAULT Clio – 5,3 L/100 km (dizel: 4,1 L/100 km)

7

SUZUKI Swift – 5,1 L/100 km (hibrit: 4,8 L/100 km)

8

TOYOTA Yaris – 5,0 L/100 km (hibrit: 3,8 L/100 km)

9

VOLKSWAGEN Polo – 5,4 L/100 km (dizel: 4,2 L/100 km)

10

DACIA SanderoSandero – 5,5 L/100 km (LPG: 6,8 L/100 km gaz tüketimi)