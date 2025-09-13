Yapılan açıklamada, suyun tüm canlılar için vazgeçilmez bir kaynak olduğuna dikkat çekilirken, doğal kaynakların verimli kullanımının hem bugünün hem de geleceğin yaşam kalitesi için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Su, hayatın temel kaynağıdır. Doğal kaynaklarımızı verimli kullanarak gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmalıyız. Su tasarrufu, bireysel farkındalık ve toplumsal sorumluluk gerektiriyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, özellikle su israfının önlenmesinin, tarım, sanayi ve günlük hayatın her alanında uygulanabilecek basit tedbirlerle mümkün olabileceği kaydedildi.

Yetkililer, muslukların gereksiz yere açık bırakılmaması, sızıntıların zamanında onarılması ve suyun bilinçli kullanımı gibi küçük önlemlerin bile su kaynaklarının korunmasında büyük fark yaratacağını belirtti.

Valilik yetkilileri, özellikle çocukların ve gençlerin su tasarrufu bilinciyle yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Açıklamada, “Gelecek nesillerin yaşam kalitesini güvence altına almak için bugünden önlem almalıyız. Her birey, evinde, okulunda, işyerinde suyun değerini bilmeli ve tasarruf için üzerine düşeni yapmalıdır” denildi.

Öte yandan, uzmanlar, iklim değişikliği ve kuraklık risklerinin arttığı günümüzde suyun israf edilmemesinin sadece Yozgat değil, tüm Türkiye için yaşamsal bir önem taşıdığına vurgu yapıyor.

Yozgat Valiliği, vatandaşları hem bireysel hem de toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet etti.