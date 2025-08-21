Yozgat'ta Uluslararası Sürmeli Şenliği başladı!
Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Kenan Kılıç’ın yürütücülüğünü üstlendiği “Ahşap Kusurlarının Görüntü İşleme Tabanlı Özelleştirilmiş Derin Öğrenme Mimarileri ile Otomatik Tespiti” başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Yozgat Bozok Üniversitesinden Yeni Proje! (3)

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, TÜBİTAK "1002-A Hızlı Destek Modülü Projeleri Destekleme Programı" kapsamında projesi kabul edilen Yozgat Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Kenan Kılıç'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Bozok Üniversitesi