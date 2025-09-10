Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilere yönelik kırtasiye yardımının devam ettiğini açıkladı.

Belediye Başkanı Kazım Arslan yaptığı açıklamada, sosyal yardımlar kapsamında her dönem farklı alanlarda vatandaşlara destek olduklarını belirterek şunları söyledi: “Bilindiği gibi bizler hemşerilerimize zaman zaman değişik alanlarda sosyal yardımlar gerçekleştiriyoruz. Okulların açıldığı bu dönemde de talep üzerine öğrencilerimize, evlatlarımıza kırtasiye yardımında bulunacağız. Bugüne kadar bize müracaat eden yaklaşık dört yüz çocuğumuza destek sağlayacağız. Bunun yüz ellisi lise seviyesinde, iki yüz elli civarında ise ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencimizden oluşuyor.”

Hazırlanan yardım paketleri hakkında da bilgi veren Başkan Kazım Arslan, “Yardımlarımız bir çanta içerisinde olacak. Çanta içerisinde beslenme çantası, defter, kalem, boya, suluk ve diğer tüm kırtasiye malzemeleri yer alıyor. Yani bir öğrencimizin eğitim hayatında ihtiyaç duyabileceği bütün temel malzemeleri eksiksiz şekilde hazırladık” dedi.

Başkan Arslan, kırtasiye yardımlarının önümüzdeki dönemde de süreceğini ifade ederek, “İlerleyen süreçte tekrar talep gelirse, bizler yine bu talepleri imkanlarımız ölçüsünde karşılamaya devam edeceğiz” diye konuştu.