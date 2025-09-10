Törene Boğazlıyan Kaymakamı Aydın Yanık, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, veliler ve öğrenciler katılım sağladı.

Kaymakam Aydın Yanık, öğretmen, öğrenci ve velilere kazasız belasız, hayırlı bir eğitim öğretim yılı diledi.

Belediye Başkanı Coşar ise “Bugün, geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın eğitim yolculuğuna ilk adımlarını attığı çok anlamlı bir günde, muzda düzenlenen İlköğretim Haftası Programı’na katıldık. Çocuklarımızın gözlerindeki parıltıyı, yüzlerindeki tebessümü görmek ve onların umut dolu yüreklerine tanıklık etmek bizlere tarifsiz bir mutluluk yaşattı. Bu vesileyle, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlar getirmesini diliyor; başarı, sağlık ve mutluluk dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Boğazlıyan Belediyesi olarak her zaman eğitimin ve öğrencilerimizin yanında olacak, yarınlara daha güçlü ve donanımlı nesiller yetişmesi için elimizden gelen tüm desteği sunmaya devam edeceğiz” dedi.