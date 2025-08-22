Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel ürünler pazarının şehre hareketlilik getireceğini ve esnafa katkı sağlayacağını belirtti.

"Şehre Canlılık Getiriyor"

Belediye Başkanı Kazım Arslan, yerel ürünler pazarıyla ilgili yapılan eleştiriler üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Başkan Arslan, fuarların şehir ekonomisine katkı sunduğunu ifade ederek, “Bu gibi fuarlar şehre bir şekilde hareket getirir. Çarşıya çıkan insanlar, fuarın yanında diğer esnaftan da alışveriş yapar” dedi.

Fuar için kente gelen esnafın da şehirde ekonomik canlılık oluşturduğunu vurgulayan Arslan, “Esnaflar, meselâ şehirdeki otelde yatıyor, kasaptan et alıyor, fırından pide alıyor, sebze alıyor, geziyor, kafeye, lokantaya gidiyor, para harcıyorlar. Yani sadece almıyor, aynı zamanda veriyorlar da” ifadelerini kullandı.

Sığ Bakış Açısının Yozgat’a Faydası Olmaz

Yozgatlı esnafın da başka illerdeki fuarlara katıldığını hatırlatan Arslan, “Dar, hamasi ve sığ bakış açısının Yozgat’a ne faydası olabilir ki?” diyerek eleştirilere karşı çıktı.

Perşembe gününden itibaren Cumhuriyet Alanı’nda 35 yerel ve çoğunluğu kadın esnafın stant açacağını da duyuran Arslan, “Perşembe gününden itibaren 35 tane yerel ve kadın ağırlıklı esnafımız da Cumhuriyet Alanı’nda stant açacaklar, bunun da organizasyonu yapılmıştır. Eleştirirken bunu da dile getirmek, konuyu bu yönüyle de değerlendirmek lazımdır” şeklinde konuştu.