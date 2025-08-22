Yakınları tarafından uzun zamandır haber alınamayan iki kız kardeş, Leyla Işıktaş (60) ve Muatter Işıktaş (65), evlerinde ölü olarak bulundu.

Talihsiz olay, Mardin'in Aruklu ilçesi Teker Mahallesi'nde gerçekleşti.

Yakınlarının İhbarı Üzerine Bulundular

Alınan bilgilere göre, Leyla Işıktaş (60) ve Muatter Işıktaş’tan (65) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine, adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Eve giren ekipler, iki kadının hayatını kaybettiğini bildirdi. İlk incelemelere göre, kadınların yaklaşık 10 gün önce hayatını yitirdiği duyuruluyor.

Ölüm Nedeni Araştırılmaya Devam Ediyor

Cenazeler otopsi yapılmak için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.