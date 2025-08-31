Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinliklerde çocuklarla oyunlar oynandı, eğlenceli aktiviteler yapıldı. Programın, çocuklara keyifli anlar yaşatmanın yanı sıra kişisel gelişimlerine de katkı sunduğu belirtildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Çocuklarımızın sosyal etkileşimlerini artırmak, yeni arkadaşlıklar kurmalarını desteklemek için onlarla bir arada olmaya özen gösteriyoruz” ifadesine yer verildi.