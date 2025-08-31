Yozgat’ta bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden, dürüstlüğü, çalışkanlığı ve insanlığıyla herkesin gönlünde sevgi ve saygı kazanmış iş insanı Hakan Karakoç, şehrimizi yasa boğdu.

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı ve Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı Ömer Aydoğmuş, merhum Karakoç’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, “Merhum kardeşimiz sadece ailesi için değil, tüm Yozgat halkı için büyük bir kayıp. Böylesi menfur saldırılar, toplum vicdanında derin yaralar açıyor. Bir anlık öfke ve kin, ne hayatları geri getirebilir ne de yaraları sarabilir. Toplum olarak birbirimize ve insan hayatına sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.

Ömer Aydoğmuş, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabır diledi; “Mekânı cennet, makamı âlî olsun” dedi.