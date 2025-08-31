Eskişehir'de çevreyolu üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 2 yayaya motosiklet çarptı. Kazada 2'si yaya toplam 4 kişi yaralanırken, yayalardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi çevreyolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Ankara istikametine giden B.M.Z. idaresindeki 34 MLV 680 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye N.S. ve T.A. isimli yayalara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle N.S. ve T.A ile motosiklet sürücüsü B.M.Z. ve yanındaki O.T. yere savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bilinci kapalı şekilde Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yayalardan T.A.'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Motosiklet sürücüsü B.M.Z. ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, araçta bulunan O.T. kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.