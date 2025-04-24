Yozgat’ın Çekerek ilçesinde yer alan ve tek parselde dünyanın en büyük lavanta bahçesi olma özelliğine sahip Lavanta Adası, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uluslararası tanıtım platformu “GoTürkiye”de paylaşıldı.

Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren ve Türkiye’nin turizm değerlerini küresel ölçekte tanıtmayı amaçlayan GoTürkiye platformunda, Yozgat Valiliği aracılığıyla Lavanta Adası’na dair tanıtım videosu yayınlandı. Platformda yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Yozgat Çekerek'te bulunan Lavanta Adası'nın büyülü güzelliğini keşfedin. Güzel sularla çevrili bu sakin ada, canlı mor tarlaların ve lavanta kokularının cennetidir. Kaçmak, rahatlamak ve doğayla yeniden bağlantı kurmak için mükemmel bir yerdir.”

Toplam bin 500 dekarlık alanda 250 bin lavanta fidesinin dikilmesiyle oluşturulan Lavanta Adası, yürüyüş yolları, kamelyalar, fotoğraf çekim alanları ve renkli görünümüyle ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.

GoTürkiye platformunun 3,8 milyon takipçili sosyal medya ağı üzerinden yapılan paylaşım, Lavanta Adası’nın tanıtımına ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlaması açısından önem taşıyor.