YOBÜ Genç Girişimciler Topluluğu (YOBÜ-GGT) tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce desteklenen 2024-2 ÜNİDES (Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı) kapsamında yürütülen “Gençlerin Gözünde Yerelde Girişimcilik Potansiyeli: Yozgat” isimli projenin ikinci etabı Bozok Evi’nde gerçekleştirildi.

Topluluk başkanı Ayşe Uçar koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, YOBÜ-GGT Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından gönüllü olarak eğitim verildi. Eğitime farklı bölümlerden katılan 23 öğrenci, dört grup halinde uygulamalı SWOT analizi çalışması yaptı. Çalışmalarda Yozgat’ın girişimcilik açısından güçlü ve zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditler değerlendirildi.

Etkinliğe, ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Doğu Sezen de katıldı. Sezen, yatırım planlamasında SWOT analizinin önemi, bölgesel girişimcilik destekleri, UNESCO Öğrenen Şehir Yozgat vizyonu ve sürdürülebilir kalkınma gibi başlıklarda bilgi paylaşımında bulundu.

Katılımcı öğrenciler, etkinlikten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu tür çalışmalarda elde ettikleri bilgilerin gelecek planlamalarında yol gösterici olacağını belirtti.

Projenin üçüncü etabının 28 Nisan 2025 Pazartesi günü YOBÜ Genç Ofis'te yapılacağı bildirildi.