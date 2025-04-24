23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Polifonik Çocuk Korosu tarafından düzenlenen konser, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde sahne alan çocuk korosu, çok sesli müziğin seçkin örneklerini başarıyla seslendirdi. Miniklerin sergilediği performans dinleyicilerden tam not aldı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan’ın da katıldığı etkinlikte, çocukların coşkulu ve uyumlu yorumu izleyenlere müzik dolu keyifli bir akşam sundu.

Konser sonunda dinleyiciler, çocuk korosunu uzun süre alkışladı.