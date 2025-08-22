oshi Enomoto, sosyal medyada paylaştığı videolarla Türkiye’de geniş bir kitleye ulaşan, Türk kültürüne olan sevgisiyle tanınan bir Japon içerik üreticisidir. Son dönemde oturum izni başvurusunun reddedilmesi nedeniyle gündeme gelmiş ve Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldığını duyurmuştur.

Yoshi Enomoto’nun Eğitim Hayatı

1991 yılında Japonya’nın Osaka kentinde dünyaya gelen Yoshi Enomoto, başarılı bir eğitim hayatına sahip oldu. Lisans eğitimini Azerbaycan’da tamamladıktan sonra 2015 yılında değişim programıyla ilk kez Türkiye’ye geldi. Yaklaşık 6 ay boyunca Ankara’da ODTÜ’de eğitim aldı.

Türkiye’de geçirdiği bu süreç, onun hayatında dönüm noktası oldu. Daha sonra İstanbul’a yerleşme kararı aldı ve Sabancı Üniversitesi’nde Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü alanında yüksek lisans yaptı.

Yoshi Enomoto’nun Türkiye Sevgisi

Yoshi Enomoto, Türkiye’ye olan sevgisini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Türk yemeklerini, kültürünü, günlük yaşamını videolar halinde takipçileriyle paylaşarak kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

En sevdiği Türk yemeğinin karnıyarık olduğunu dile getiren Enomoto, kendisini “Türk aşığı” olarak tanımlıyor. Türkiye’ye gelmeden önce de yardım kampanyalarıyla adından söz ettiren Yoshi, sosyal medyadaki sıcak ve samimi içerikleriyle tanınıyor.

Yoshi Enomoto Kaç Yaşında?

1991 doğumlu olan Yoshi Enomoto, 2025 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

Yoshi Enomoto Nereli?

Yoshi Enomoto, Japonya’nın Osaka şehrinde doğdu. Aslen Japon olan fenomen, yaklaşık 7 yıldır Türkiye’de yaşıyordu.

Yoshi Enomoto Evli Mi?

Yoshi Enomoto’nun özel hayatına dair kamuoyunda net bilgiler bulunmamaktadır. Şu ana kadar evli olup olmadığına dair bir açıklama yapmamıştır.

Yoshi Enomoto Neden Gündemde?

Türkiye’de yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu sık sık dile getiren Yoshi Enomoto, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada oturum izni başvurusunun reddedildiğini duyurdu.

Yoshi’nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Oturma izni başvurum reddedildi. 7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye’den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey; sevsen de sevilmezsen olmuyor. Maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hâlâ aşığım. Yaşasın Türkiye.”

Bu duygusal paylaşımı kısa sürede gündem oldu ve binlerce kişi Yoshi’ye destek mesajı gönderdi.