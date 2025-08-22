CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, hattaki hızın kasıtlı olarak düşürüldüğünü öne sürerken, AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler iddiaları sert dille reddetti.

Güler, yapılan düzenlemelerin “Vatandaşın güvenliği ve hattın sertifikasyon süreci” için zorunlu olduğunu belirterek, “Böyle bir şey yok. Keşke mühendislik bilgilerini kullansaydı, araştırma yapsaydı; daha gerçekçi açıklamalar yapabilirdi” sözleriyle Karasu’nun çıkışına yanıt verdi.

“Yağış rejimi değişti, ek menfez ve altyapı güçlendirmesi gerekiyor”

AK Parti’li Güler, hattın açılışının ardından geçen yıl meydana gelen yoğun yağışların yeni düzenlemeleri zorunlu kıldığını söyledi. Özellikle sel riski taşıyan kesimlerde ek menfez inşası ve altyapı güçlendirmeleri yapıldığını aktaran Güler, şu bilgileri paylaştı:

“DSİ’nin uzun yıllar boyunca dikkate aldığı yağış rejimine göre yatırımlar yapılmıştı. Ancak iklim değişikliği ve son yıllardaki aşırı yağışlar, bazı noktalarda ilave önlemleri gerekli kıldı. Bu nedenle hat üzerinde ek düzenlemeler başlattık; bir kısmını tamamladık, bir kısmı sürüyor.”

“Hedef: yıl sonu tamamlanması, yaz aylarında daha yüksek hız”

Çalışmaların planlanan takvimde ilerlediğini ifade eden Güler, sürecin 2025 yılı sonunda tamamlanacağını açıkladı. “Önümüzdeki yaz aylarında, hattın teknik altyapısı güçlendirilmiş olacak ve tren setleri istenen yüksek hızlara ulaşacak” dedi.

“Önceliğimiz güvenlik ve konfor”

YHT hattının yüksek teknoloji gerektiren bir proje olduğunu vurgulayan Güler, “Amacımız, vatandaşlarımızın güven içinde, konforlu bir şekilde seyahat etmesini sağlamak. Sertifikasyon süreçleri de bu kapsamda devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Böylece Ankara–Yozgat–Sivas YHT hattındaki “hız düşürülüyor” iddialarının temelinde kasıt değil, güvenlik ve altyapı çalışmaları olduğu yönünde resmi açıklama yapılmış oldu. Çalışmaların tamamlanmasıyla hattın gelecek yaz döneminde daha yüksek hızlara ulaşması bekleniyor.