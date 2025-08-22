Her adımıyla magazin gündeminde öne çıkan Derin Talu, bu kez yeni sevgilisiyle dikkat çekti. Ünlü isim, iş insanı Tanalp Tokgöz ile görüntülendi.

Tanalp Tokgöz Kimdir?

Tanalp Tokgöz, Türk iş dünyasında adını duyurmuş genç bir girişimcidir. 1994 yılında dünyaya gelen Tokgöz, ortaöğretimini İstanbul Enka Okulları’nda tamamladı. Daha sonra Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2016 yılında mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından aynı yıl, Vitmar Sigorta ve Reasürans Brokerlik firmasında broker olarak iş hayatına atıldı. 2017’den itibaren Tanalp Omni çatısı altında kariyerini sürdürmeye başlayan Tokgöz, burada Marine Insurance Broker olarak deniz sigortaları alanında çalışıyor.

Tanalp Tokgöz Kaç Yaşında?

1994 doğumlu olan Tanalp Tokgöz, 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

İnstagram Hesabı Ve Takipçi Sayısı

Merak edilen konulardan biri de Tanalp Tokgöz’ün sosyal medya kullanımı oldu. İş insanının Instagram hesabı @tanalptokgoz kullanıcı adıyla bulunuyor. Şu an 632 takipçisi bulunan Tokgöz’ü, 660 kişi takip ediyor.

Derin Talu İle İlişkisi

Derin Talu, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından sevgilisi Tanalp Tokgöz ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Ancak dikkat çeken nokta, Talu’nun erkek arkadaşını etiketlememesi oldu. Ablası Deren Talu’nun “Neden tagli değil?” sorusuna Derin Talu, “Ortak karar” yanıtını verdi. Bu durum, Tanalp Tokgöz’ün özel hayatını magazinden uzak tutmak istemesi olarak yorumlandı.

Sosyal Medyadan Yorum Yağdı

Fotoğrafların paylaşılmasının ardından Derin Talu’nun takipçileri yorumlarda bulunmadan geçmedi. Sosyal medyada yapılan bazı yorumlar şöyle oldu:

“Abla enişte kim, kusura bakma zengin olmadığım için tanıyamadım.”

“CV gönderenlerden işe alınan bu galiba.”

“Ebo üzgün.”

“Kro seviyordun hani, bu hiç öyle değil.”

Bu yorumlar kısa sürede gündem olurken, çiftin ilişkisinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.