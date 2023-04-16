Paran varsa az harca da tut onu 
Etrafında eski dostlar yok şimdi    
Herşey  yalan dolan bahane sonu 
Dosttan fazla düşmanların çok şimdi 

Tercübe almadın  yalan sözlerden 
Çıkarcılar seni sildi gözlerden
Saptı  yalancılar çıktı izlerden
Aç gezenler yeni yeni tok şimdi

Paran bitti gayri sen geri çekil
Hem sükse öğretir hemide akıl
Kafasına göre düzüyor şekil 
Müstehak   oluyor bize hak şimdi

İnsan oğlu görün olduğun gibi
Hakikatı yanlış bidiğin gibi
Bir günde gidersin geldiğin gibi
Temizlendin gayri yüzün ak şimdi

Dost bildiğin keşke yanına gelse 
Değer verip birde kıymetin bilse 
Geçmiş unutulur kardeşin olsa      
Bu işin içinden gelde çık şimdi

Elde kalmayınca dostlarım küstü
Kime kuruş desem suratın astı
Değer verdiklerim selamı kesti
Aşık idris etrafına bak şimdi