Paran varsa az harca da tut onu

Etrafında eski dostlar yok şimdi

Herşey yalan dolan bahane sonu

Dosttan fazla düşmanların çok şimdi

Tercübe almadın yalan sözlerden

Çıkarcılar seni sildi gözlerden

Saptı yalancılar çıktı izlerden

Aç gezenler yeni yeni tok şimdi

Paran bitti gayri sen geri çekil

Hem sükse öğretir hemide akıl

Kafasına göre düzüyor şekil

Müstehak oluyor bize hak şimdi

İnsan oğlu görün olduğun gibi

Hakikatı yanlış bidiğin gibi

Bir günde gidersin geldiğin gibi

Temizlendin gayri yüzün ak şimdi

Dost bildiğin keşke yanına gelse

Değer verip birde kıymetin bilse

Geçmiş unutulur kardeşin olsa

Bu işin içinden gelde çık şimdi

Elde kalmayınca dostlarım küstü

Kime kuruş desem suratın astı

Değer verdiklerim selamı kesti

Aşık idris etrafına bak şimdi