Paran varsa az harca da tut onu
Etrafında eski dostlar yok şimdi
Herşey yalan dolan bahane sonu
Dosttan fazla düşmanların çok şimdi
Tercübe almadın yalan sözlerden
Çıkarcılar seni sildi gözlerden
Saptı yalancılar çıktı izlerden
Aç gezenler yeni yeni tok şimdi
Paran bitti gayri sen geri çekil
Hem sükse öğretir hemide akıl
Kafasına göre düzüyor şekil
Müstehak oluyor bize hak şimdi
İnsan oğlu görün olduğun gibi
Hakikatı yanlış bidiğin gibi
Bir günde gidersin geldiğin gibi
Temizlendin gayri yüzün ak şimdi
Dost bildiğin keşke yanına gelse
Değer verip birde kıymetin bilse
Geçmiş unutulur kardeşin olsa
Bu işin içinden gelde çık şimdi
Elde kalmayınca dostlarım küstü
Kime kuruş desem suratın astı
Değer verdiklerim selamı kesti
Aşık idris etrafına bak şimdi