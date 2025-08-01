Haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içerik paylaşımlarının yapıldığı NEXT Teknofest Sosyal'de kullanıcılar aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar iş birliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'yı da kullanabiliyor.

Yozgat’ta Katılım Artıyor

Yozgat Valiliği, Gençlik Spor Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gibi birçok kurum sosyal medya hesaplarından Next hesabı açtığını duyurdu.

Next Sosyal nedir?

Haber, teknoloji, yaşam ve gündem gibi alanlara odaklanan yerli ve milli ücretsiz sosyal medya platformudur.

Türkçe dil modeli, kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımlara hızlı şekilde cevap vererek kullanıcılarla etkileşime geçiyor.

Uygulamada bize ne katıyor?

TEKNOFEST girişimcileri tarafından geliştirilen uygulama, kullanıcılarına reklamsız, sansürsüz ve etkileşimli bir deneyim sunar.

Kullanıcılar metin, görsel, video ve anket formatında içerikler paylaşabilir; diğer kullanıcılarla etkileşime geçebilir.

Platformun temel amacı, genç ve dinamik bir topluluğun özgürce fikirlerini paylaşabileceği bir sosyal alan oluşturmaktır.

Nasıl İndirilir?

Next Sosyal uygulaması, hem Android hem de iOS cihazlar için tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Nasıl Hesap Açılır?

Uygulamayı açtıktan sonra “Giriş Yap” seçeneğine tıklayın,

Sunucu olarak “TEKNOFEST Sosyal” kısmını seçin,

Ardından “T3 SSO ile Devam Et” butonuna tıklayın,

Kayıt formunu doldurun ve SMS ile gelen doğrulama kodunu girerek üyeliğinizi tamamlayın.