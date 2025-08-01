Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulduğu bu günlerde, fırın ve ocak başında çalışan esnaf, 50 dereceyi aşan ortamda mesailerini sürdürüyor.

Fırınlarda sıcak fırının önünde, döner tezgâhlarında köz ateşinin başında ter döken ustalar, tüm zorluklara rağmen işlerini aşkla yaptıklarını ifade ediyor. Gerek sabahın erken saatlerinde başlayan ekmek mesaisi, gerekse öğle sıcağında ocak başında kesilen dönerler, esnafın emeğini ve sabrını ortaya koyuyor.

“Ateşin Karşısında Çalışmak Büyük Emek İstiyor”

Döner ustası Fatih Yüce, yazın işlerinin hem yoğunlaştığını hem de fiziksel olarak daha zorlayıcı hâle geldiğini belirterek, “Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkla birlikte ocağın harareti dayanılmaz boyutlara ulaşıyor. Ter içinde çalışıyoruz ama bu meslek sevmeden yapılmaz. Müşteriye sıcak döner yetiştirmek için saatlerce ocak başında kalıyoruz” dedi.

“Sıcakta Çalışmak Alışkanlık İstiyor”

Bekir Uçar isimli bir diğer döner ustası da, sıcaklığın özellikle son günlerde 45 dereceyi geçtiğine dikkat çekerek, “Kışın sobayla ısınıyoruz, yazın da sıcaktan bunaldığımızda buz gibi suya hasret kalıyoruz. Ama yılların verdiği alışkanlıkla bu ortamda işimizi yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşın sıcak yemeği varsa, arkasında ocakta pişen bir emek var” ifadelerini kullandı.

“Fırın Başında Ter Kuruyacak Zaman Bulamazsın”

Fırıncı Kenan Kartal, sabahın erken saatlerinde başlayan üretimin, günün en sıcak saatlerine kadar sürdüğünü belirterek, “Sabah 4’te ocağı yakarız, akşam 5’e kadar üretim sürer. Yaz aylarında fırın içi sıcaklık 50 dereceyi geçiyor. Terliyorsun ama terin kuruyacak vakti olmuyor. Bu meslek alın teriyle yoğrulur. El emeği, göz nuru, sıcakta da olsa ürettiğimiz ekmeği vatandaşımıza ulaştırmak bizim için büyük gurur” dedi.

“Her Şartta Üretmeye Devam”

Yozgat’ta uzun yıllardır esnaflık yapan Asım Gür ise yaz sıcaklarının günlük yaşamı da zorlaştırdığını belirterek şunları söyledi: “Bizler 50 derece sıcakta ocağımızın başındayız. Zor mu? Zor. Ama bu iş bizim ekmeğimiz. Bu işin sıcağına da soğuğuna da alıştık. Vatandaşların yüzünde memnuniyet görünce tüm yorgunluğumuz gidiyor.”