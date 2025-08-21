8 Haftalık Kurslar Tamamlandı

Sorgun’da düzenlenen yatılı Yaz Kur’an Kursu, 8 haftalık eğitimin ardından Sorgun Millet Bahçesi’nde yapılan etkinlikle sona erdi. Kursa katılan gençler, Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra kardeşlik, ahlak ve paylaşma bilinciyle dolu bir süreç geçirdi.

Kursa katılan öğrenciler, kurs sonunda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Sorgun Millet Bahçesi’nde yapılan buluşmada, hem eğitimin ardından kaynaşma fırsatı bulundu hem de öğrenciler öğrendiklerini paylaşma imkânı buldu.

Yaz Kur’an Kursu Etkinlikleri Tamamlandı! (2)

Hocalara özverili çalışmaları için teşekkür eden İlçe Müftüsü İsa Yaykın, öğrencilerin gelişiminde önemli bir rol oynadıkları vurguladı.

Gençlerin Kur’an’ın ışığında yetişmesi temennisinde bulunan Yaykın, Kur’an ahlakıyla büyüyen öğrencilerin geleceğe umut verdiğini dile getirdi.

Muhabir: Selma Şahin