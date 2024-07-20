Denizli'den tatil için Aydın'ın Kuşadası ilçesine giden tanınmış iş insanı Yasin Tokat, denizde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

YASİN TOKAT'IN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Denizli'nin önde gelen iş insanlarından Yasin Tokat, tatil amacıyla gittiği Kuşadası'nın Güzelçamlı beldesinde denizde yüzerken aniden fenalaştı. Tokat'ın kalp krizi geçirdiğini fark eden çevredeki tatilciler, hızla sağlık ekiplerine haber verdi.

ACİL MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yasin Tokat'ı hızla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat, Söke Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Tokat, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

PAMUKKALE ŞARAPLARI'NIN KURUCUSU YASİN TOKAT

Yasin Tokat, Denizli'nin Güney ilçesinde faaliyet gösteren ve uluslararası alanda tanınan Pamukkale Şarapları'nın kurucusuydu. Tokat’ın ani ölümü, iş dünyasında ve yakın çevresinde büyük bir üzüntüyle karşılandı.