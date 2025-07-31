El sözüne uymadan kendin karar verseydin
Yıllar yılı beraber huzur ile yaşardık
Koca sözü dinleyip bir sonuca erseydin
Hayattan lezzet alıp ömür boyu coşardık
Bu yalancı dünyada bir arada olurduk
Güzel ılık havayı beraberce solurduk
Islama bağlı kalır mutlu yolu bulurduk
Birlikte kuvvet bulup engelleri aşardık
Her şeye sahip oldum seni arıtamadım
Birazcık sabır edip hala durultamadım
Kuru inadın fazla gön gibi yürütemedim
Yolumuz beraberdi mutluluğa koşardık
Duygularım kararmış gözümün önü perde
Düşmanım değil yardır beni uğrattı derde
Bir zamanlar çok seven hani o dostlar nerde
Dar günde gelen olsa biz bile şaşardık
Zorluğa göğüs gerdim dönmedin ah diyerek
Sabır edip durmazsın helal aşın yiyerek
Aşık İdris mahzundur yaratanım diyerek
Olmazlara el attık olmaz dedik başardık