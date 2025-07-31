El sözüne uymadan kendin karar verseydin

Yıllar yılı beraber huzur ile yaşardık

Koca sözü dinleyip bir sonuca erseydin

Hayattan lezzet alıp ömür boyu coşardık

Bu yalancı dünyada bir arada olurduk

Güzel ılık havayı beraberce solurduk

Islama bağlı kalır mutlu yolu bulurduk

Birlikte kuvvet bulup engelleri aşardık

Her şeye sahip oldum seni arıtamadım

Birazcık sabır edip hala durultamadım

Kuru inadın fazla gön gibi yürütemedim

Yolumuz beraberdi mutluluğa koşardık

Duygularım kararmış gözümün önü perde

Düşmanım değil yardır beni uğrattı derde

Bir zamanlar çok seven hani o dostlar nerde

Dar günde gelen olsa biz bile şaşardık

Zorluğa göğüs gerdim dönmedin ah diyerek

Sabır edip durmazsın helal aşın yiyerek

Aşık İdris mahzundur yaratanım diyerek

Olmazlara el attık olmaz dedik başardık