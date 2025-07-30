Kalbim hüzün dolu gözlerim nemli

Gam yumak oluyor içimde benim

Canım sıkıntılı gönlüm elemli

Aklar çoğalıyor saçımda benim

O eski kudretim yoktur bedende

Meşakkat çizgisi çoğaldı tende

Gençlikten hiç eser kalmadı bende

Görüntüm başka bir biçimde benim

Kölesiyim ben bir aşk sultanının

Külhancısı oldum yolcu hanının

Kervancı başıyım dert kervanının

Bin keder taşırım göçümde benim

Aşık idris vurdu felek bize ok

İsyankar değilim günahım pek çok

Sevap defterime baktım ki hiç yok

Sayılar artıyor suçumda benim