Kalbim hüzün dolu gözlerim nemli
Gam yumak oluyor içimde benim
Canım sıkıntılı gönlüm elemli
Aklar çoğalıyor saçımda benim
O eski kudretim yoktur bedende
Meşakkat çizgisi çoğaldı tende
Gençlikten hiç eser kalmadı bende
Görüntüm başka bir biçimde benim
Kölesiyim ben bir aşk sultanının
Külhancısı oldum yolcu hanının
Kervancı başıyım dert kervanının
Bin keder taşırım göçümde benim
Aşık idris vurdu felek bize ok
İsyankar değilim günahım pek çok
Sevap defterime baktım ki hiç yok
Sayılar artıyor suçumda benim