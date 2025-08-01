Can evime düşen bu ateş sönmez
Kar yağmış olsa da başına gönül
Gidenler bir daha geriye dönmez
Bekleme yolları boşuna gönül
Hasretlik ateşi düşüp te cana
Gidelim diyorsun sen yardan yana
Hava tipi boran yol vermez sana
Düşersin dağların kışına gönül
Yaylalar bezensin lale sümbüle
Bin bir neşe gelsin Şeyda bülbüle
Şubat ayı geçsin mart geçsin hele
Gidelim nisanın beşine gönül
Yaş geçse de seven ihtiyar olmaz
Sevgisi olmayan bahtiyar olmaz
Kendisi gelip te sana yar olmaz
Düşmezsen güzelin peşine gönül
Ağla karşısında var uzat eli
Yalvara yakara dök tatlı dili
Belki merhamete gelir sevgili
Bakıp ta gözünün yaşına gönül
Aşık İdris durup gülse de bazı
Çıkmıyor kalbine yerleşen sızı
Daha unutmadın o vefasızı
Her gece giriyor düşüne gönül