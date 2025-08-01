Can evime düşen bu ateş sönmez

Kar yağmış olsa da başına gönül

Gidenler bir daha geriye dönmez

Bekleme yolları boşuna gönül

Hasretlik ateşi düşüp te cana

Gidelim diyorsun sen yardan yana

Hava tipi boran yol vermez sana

Düşersin dağların kışına gönül

Yaylalar bezensin lale sümbüle

Bin bir neşe gelsin Şeyda bülbüle

Şubat ayı geçsin mart geçsin hele

Gidelim nisanın beşine gönül

Yaş geçse de seven ihtiyar olmaz

Sevgisi olmayan bahtiyar olmaz

Kendisi gelip te sana yar olmaz

Düşmezsen güzelin peşine gönül

Ağla karşısında var uzat eli

Yalvara yakara dök tatlı dili

Belki merhamete gelir sevgili

Bakıp ta gözünün yaşına gönül

Aşık İdris durup gülse de bazı

Çıkmıyor kalbine yerleşen sızı

Daha unutmadın o vefasızı

Her gece giriyor düşüne gönül