Sarıp sarmalayıp dala astığım
Balı meşhur kara kovan nerede
Üç öğün sofrada soyup kestiğim
Yoksulun kuzusu soğan nerede
Kimseler ormanı yakmasın diyen
Doğaya kem gözle bakmasın diyen
Alkanın yerlere akmasın diye
Yaramı mendille bağlayan nerde
Dostlarım bıraktı arpa bitince
Tok eyledim yanımdan da itince
Elin oğlu horozlanıp ötünce
Dedim ah kardeşim lokman nerede
Kara günde değil hep ak gündeyken
Gerilerde değil her dem öndeyken
İtin yemediği para bendeyken
Hani eşiğimden doğan nerede
Yâri karşılayan gonca gülüyle
Gönlü okşayan tatlı diliyle
Aşık İdris nasır tutmuş eliyle
Ahırda ineği sağan nerede