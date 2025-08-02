Sarıp sarmalayıp dala astığım

Balı meşhur kara kovan nerede

Üç öğün sofrada soyup kestiğim

Yoksulun kuzusu soğan nerede

Kimseler ormanı yakmasın diyen

Doğaya kem gözle bakmasın diyen

Alkanın yerlere akmasın diye

Yaramı mendille bağlayan nerde

Dostlarım bıraktı arpa bitince

Tok eyledim yanımdan da itince

Elin oğlu horozlanıp ötünce

Dedim ah kardeşim lokman nerede

Kara günde değil hep ak gündeyken

Gerilerde değil her dem öndeyken

İtin yemediği para bendeyken

Hani eşiğimden doğan nerede

Yâri karşılayan gonca gülüyle

Gönlü okşayan tatlı diliyle

Aşık İdris nasır tutmuş eliyle

Ahırda ineği sağan nerede