Şevval Sam, Türk şarkıcı ve oyuncu olarak tanınan bir sanatçıdır. İstanbul'da 11 Kasım 1973 tarihinde dünyaya gelen Sam, müzik ve televizyon dünyasında önemli izler bırakmıştır. Annesi ünlü şarkıcı Leman Sam, babası ise Selim Sam'dır. İlk ve ortaokul eğitimini Etiler'deki Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra, Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi Restorasyon bölümünden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde tamamlamıştır.

Sanat kariyerine adım atan Şevval Sam, 1993-1998 yılları arasında yayınlanan Süper Baba dizisindeki performansıyla geniş kitlelerce tanınmıştır. Müzik kariyerine ise 2006 yılında "Sek" adlı albümüyle adım atmış ve bu albümle büyük beğeni toplamıştır. Ardından 2007'de "Istanbul's Secrets" ve 2008'de "Karadeniz" adlı albümleri piyasaya sürmüştür.

2010 yılında çıkardığı "Has Arabesk" albümüyle arabesk müziğin sevilen eserlerini kendi yorumuyla seslendiren Şevval Sam, müzik dünyasında çeşitli tarzları başarıyla icra etmiştir. Ayrıca televizyon dizilerinde gösterdiği başarılı performanslarla da dikkat çekmiş ve reklam filmlerinde yer almıştır.

Şevval Sam, 2023 yılı itibarıyla sanat kariyerindeki 30. yılını kutlamaktadır ve hâlâ aktif olarak müzik ve oyunculuk alanında çalışmalarını sürdürmektedir.