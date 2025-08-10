Erzincan Aile Mahkemesi tarafından verilen kararda, sosyal medyada tanışarak evlenen çiftin hayatı, kadının ailesiyle yaptığı ziyaret sonrası değişti. Ziyaretin üçüncü gününde kadın, eşine haber vermeden ailesiyle memleketine gidip, eşini istemediğine dair mesajlar gönderdi. Kadın ayrıca, eşinin önceki evliliğini gizlediğini ve iş durumu hakkında yalan söylediğini ileri sürerek karşı dava açtı.

Mahkeme, kadının evi sebepsiz yere terk ettiğini ve evlilik birliğinin yükümlülüklerine aykırı davrandığını tespit etti. Bu nedenle boşanmaya karar verildi. Kadının, eşine 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Kadının nafaka ve tazminat talepleri ise reddedildi.

Kadının itirazı üzerine dosya Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi’ne taşındı. Burada, erkeğin yaşını, işini ve önceki evliliğini gizlediği, kadının ise hakaret ettiği gerekçesiyle taraflar eşit kusurlu bulundu.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf mahkemesinin bu kararını hukuka aykırı bularak bozdu. Kararda, tarafların yalnızca 3 ay evli kaldığı, kadının ailesinin yanına gittikten sonra hakaret içerikli mesajlar attığı ve evi terk ettiği belirtildi. Erkeğe atfedilen kusurların ise tanık beyanı veya başka delillerle ispatlanmadığına dikkat çekildi.

Yargıtay, “Erkeğe atfı kabil başka bir kusurun ispatlanmaması nedeniyle kadının karşı dava talebinin reddi gerekirken kabul edilmesi hatalıdır” ifadelerine yer verdi.

Yozgat’taki Davalara Emsal Olacak

Hukukçular, bu kararın sadece Erzincan’da değil Yozgat ve diğer illerde de görülen benzer boşanma davaları için yol gösterici nitelikte olduğunu belirtiyor. Yozgat’ta aile mahkemelerinde süren bazı davalarda da taraflardan birinin sebepsiz yere evi terk etmesi durumunda bu içtihat esas alınabilecek.