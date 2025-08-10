Elektrikli araç sahiplerinin önde gelen Tesla Supercharger istasyonlarında fiyatlar artışa geçti. Türkiye’deki hızlı şarj ağında kWh başına tarife güncelleme geldi.

Uygulanan zam, sadece Tesla kullanıcılarını kapsamıyor, aynı zamanda şarj istasyonlarını kullanan farklı markaların elektrikli araç sahiplerini de direkt olarak etkiliyor.

Edilinilen bilgilere göre, yapılan güncellemeyle ortalama yüzde 13’lük bir maliyet artışı gerçekleşeceği bildirildi.

Zam Oranı Ne Kadar?

Yapılan zamdan sonra, Tesla sahipleri Supercharger istasyonlarında kWh başına 7,50 TL yerine artık kWh başına 8,50 TL ödeme sağlanacak.

Tesla’nın şarj ağını farklı marka elektrikli araçlara da açmasıyla birlikte, bu kullanıcılar için uygulanan fiyatlar da tekrardan belirlendi.

Zam öncesinde 9,50 TL olan kWh başı ücret, 10,60 TL’ye yükseltildi. Bu yükseliş, yaklaşık yüzde 12’lik bir oluyor.