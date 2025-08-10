Nöbet önleyici bir ilaç olan “Pregabalin” kronik sinir ağrısı, anksiyete ve epilepsi hastaları için reçete ediliyor. Bu ilaç, beyin ve omurilikten geçen ağrı sinyallerini engelleyerek ağrıyı hafifletiyor.

New York’ta bulunan Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi’ndeki araştırmacılar, bu ilacın özellikle yaşlılarda kalp yetmezliğine neden olabileceğini veya mevcut durumu kötüleştirebileceğini hatta bu riski %48 oranında artırabileceğini belirledi.

Yapılan araştırma, kalp hastalığı geçmişi olan kişilerde riskin daha yüksek olduğunu ortaya koyarken, Pregabalin, bu gruptaki hastalarda kalp yetmezliği riskini %85’e kadar yükseltti.

Dört Yıl Boyunca İncelediler

Araştırmacılar, yaşları 65 ile 89 arasında değişen 246 binden fazla hastanın verilerini dört yıl boyunca inceledi. İncelenen tüm bu hastalar kanser dışı kronik ağrıdan muzdarip ve geçmişte kalp yetmezliği tanısı da almamıştı.

Dört yıl süren araştırma boyunca 1.470 hasta kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yattı. Araştırmacılar, Pregabalin kullanan her 1.000 kişiden yılda yaklaşık altısında ek kalp yetmezliği vakası görüldüğünü, bu ilacı kullananların ise kullanmayanlara kıyasla 1,5 kat daha fazla risk altında olduğunu tespit etti.

Yaşlılarda Daha Yaygın

Kalp yetmezliği, kalbin çok zayıf veya sert hale gelerek vücuda etkili şekilde kan pompalayamadığı bir durum. Genellikle kalp krizi geçirenlerde görülür ve yaşlılarda daha yaygındır.

Araştırmacılar, özellikle kalp hastalığı olan yaşlılarda Pregabalin reçete edilirken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kesin Bir Tedavisi Yok

Bu hastalığın kesin bir tedavisi bulunmazken, hastalar zamanla kötüleşir. Hastalarda, nefes darlığı, yorgunluk, bayılma, ayak ve bacaklarda şişlik, kesilmeyen öksürük ve hızlı kalp çarpıntısı gibi belirtilere yol açıyor.