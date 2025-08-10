2025’in Ocak-Temmuz döneminde en çok erişilen uygulama, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü oldu.

Erişim Zirvede

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sunduğu bu hizmete toplam 939 milyon 752 bin 845 kez erişim sağlandı.

“Vatandaşlarımızın Her Zaman Yanındayız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "e-Devlet Kapısında sunduğumuz hızlı ve erişilebilir hizmetlerimiz ile vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. En fazla erişim sağlanan uygulama SGK Tescil ve Hizmet Dökümü oldu." dedi.

Kesintisiz Erişim

Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı hizmetlere, 2025 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında toplam 939 milyon 752 bin 845 tıklanma ile kesintisiz erişim sağlandı.