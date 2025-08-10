Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac ön kayıt tarihlerini duyurdu. Ön kayıtlar 11 Ağustos 2025’te başlayıp, 5 Eylül 2025’te sona erecek. Başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılacak.

Hac Ön Kayıtları Ne Zaman Başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 11 Ağustos - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu. Başvuruların tamamı dijital ortamda alınacak.

Ön kayıtlar 5 Eylül 2025 Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Kura Çekilişi Ve Kesin Kayıtlar

Ön kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar kura sürecine dahil edilecek. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazananlar belirlenecek. 2025 yılı kurasında çıkan ancak kesin kayıt hakkı elde edemeyen veya kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyen vatandaşlar belirtilen tarihler arasında başvurularını yenilemek zorunda.

Hac Ön Kayıt Ücreti Ne Kadar?

2026 yılında ilk kez başvuru yapacak adaylardan kişi başı 950 TL ön kayıt ücreti alınacak. Başvuruların tamamlanması için bu ücretin yatırılması gerekecek.

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların, belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden ön kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini tamamlaması gerekiyor.