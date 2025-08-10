Sivas'ta buğday yüklü traktör devrildi, kazada 2 kişi hayatını yitirdi.

Alınan bilgilere göre kaza, Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi'nde gerçekleşti. Celil Alnıaçık (59) idaresindeki plakası henüz bilinmeyen traktör, sürücüsünün kontrolünü kaybederek yol kenarına devrildi.

Çevrede yer alan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Kazada traktör sürücüsü Celil Alnıaçık ile yolcu olarak Bedir Alnıaçık (74) olay yerinde hayatını yitirdi. Cenazeler Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne morguna gönderildi. kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.