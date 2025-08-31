Özellik şimdilik sadece ABD’deki kullanıcılara ve yalnızca İngilizce olarak sunuluyor. Peki Türkiyeye ne zaman gelecek?

WhatsApp, mesaj yazmaya yardımcı olan yapay zeka destekli Yazma Yardımcısı (Writing Help) özelliğini kullanıma sundu. Bu asistan sayesinde kullanıcılar, profesyonel, esprili ya da destekleyici gibi farklı üsluplarda mesaj yazma seçeneklerine erişerek oluşturulan metni kendi istediği şekilde düzenleyebiliyor.

Şimdilik Sadece ABD'de ve İngilizce Olarak Kullanılıyor

Kullanıcılar bu özelliği, sohbet ederken çıkan kalem simgesine dokunarak etkinleştirebilecek. Geri kalan kısmı tamamen yapay zeka üstleniyor. Bu özellik şimdilik sadece ABD’deki kullanıcılara İngilizce olarak sunuluyor, ancak şirket bu yıl içinde başka ülke ve dillere de getirmeyi planladığını söylüyor.

Güvenlik Önlemleri Nasıl Olacak?

Akıllara gelen ilk soru ise güvenlik oldu. WhatsApp mesajları uçtan uca şifreli olsa da, yapay zeka işlemleri genellikle uzak bir veri merkezinde gerçekleşiyor. Burada devreye Meta’nın mevcut Private Processing teknolojisi dahil oluyor. Bu sistem sayesinde de kullanıcılar, mesajları ya da önerilen yeniden yazımlarında herhangi biri tarafından okunmadan Meta AI’den faydalanarak yapay zeka özelliğini kullanabiliyor.

Hiç Kimse Mesajlara Erişemeyecek!

Apple’ın Private Cloud Compute sistemine benzer şekilde çalışan bu yöntem, verileri buluta göndermeden yapay zekayı devreye sokabiliyor. Meta, bu yaklaşımın WhatsApp’ın gizlilik ilkesini koruduğunu, mesajlaşan kişilerin dışında hiç kimsenin mesajlara erişemeyeceğini vurguluyor.

Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Yapay zeka destekli mesajlaşma özelliği şimdilik sadece ABD’deki kullanıcılara İngilizce olarak sunuluyor, ancak şirket bu yıl içinde başka ülke ve dillere de getirmeyi planladığını söylüyor. Türkiye'ye ise ne zaman geleceği hakkında net bir tarih verilmedi.