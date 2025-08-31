Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde 20 yaşındaki A.K., 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp intihar etti. A.K'nin 18 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Kampüste bulunan bir kafenin önünde 20 yaşındaki A.K., 15 yaşındaki H.Ö. isimli bir kızı silahla öldürerek aynı silahla hayatına son verdi.

Edinilen bilgilere göre, üniversite öğrencisi olmadığı öğrenilen A.K.'nin üniversitede düzenlenen bir etkinliğe dışardan izinsiz girdiğini belirtildi. Olayın yaşandığı kafede o esnada bir düğün yapıldığı, genç kızın yarı-zamanlı çalışan olarak düğünde garson olarak çalıştığı ifade edildi.