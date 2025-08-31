Güvenlik uzmanları, şifrelerden mesajlara, fotoğraf ve hesap numaralarına kadar her türlü bilgiyi ele geçirebilen bu uygulamalara karşı kullanıcıları acil olarak uyardı.

Siber güvenlik, akıllı telefonlarımızın hayatımızın merkezinde olduğu günümüzde en kritik sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Veri hırsızlarının en yaygın yöntemlerinden biri ise, popüler ve masum görünen uygulamaların içine gizledikleri casus yazılımlar.

Son olarak, milyonlarca kez indirilmiş iki Android uygulamasının, kullanıcı verilerini çalan "Necro Trojan" adlı tehlikeli bir casus yazılımla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. İşte o iki uygulama:

Wuta Camera Nice Shot Always: On milyondan fazla indirmeye sahip popüler bir kamera uygulaması.

Max Browser - Gizlilik ve Güvenlik: Bir milyondan fazla indirilmiş bir internet tarayıcısı.

Tehdit: "Necro Trojan" Casus Yazılımı Nedir?

İlk olarak 2019'da keşfedilen Necro Trojan, standart güvenlik kontrollerini atlatmak için kodunu uygulamanın içine gizleyen gelişmiş bir truva atıdır. Cihaza sızdığında, yetkisiz kişilerin kişisel bilgilere erişmesine, cihazdaki aktiviteleri izlemesine ve hatta gelir elde etmek için gizli reklamlar göstermesine olanak tanır.

Kullanıcılar Ne Yapmalı?

Uzmanların bu iki uygulama için talimatları oldukça net:

Wuta Camera İçin: Geliştiriciler, uygulamanın yalnızca 6.3.7.138 sürümünden itibaren casus yazılımdan arındırıldığını iddia ediyor. Eğer telefonunuzda bu sürümden daha eski bir "Wuta Camera" uygulaması yüklüyse, kişisel verilerinizi korumak için derhal silmeniz tavsiye ediliyor.

Max Browser İçin: Bu uygulama için talimat daha keskin: Telefonunuzda yüklüyse hemen silin. Google, tehlikeyi fark ederek bu uygulamayı artık Play Store'dan kaldırmış durumda.

Genel Güvenlik İçin 4 Altın Kural

Uzmanlar, tehlikenin sadece bu iki uygulamayla sınırlı olmadığının altını çiziyor. Özellikle GBWhatsApp, FMWhatsApp ve Spotify Plus gibi popüler uygulamaların resmi olmayan, üçüncü parti kaynaklardan indirilen versiyonları da yüksek risk taşıyor. Cihazınızı ve kişisel verilerinizi korumak için şu adımları izlemeniz hayati önem taşıyor:

Güncel Kalın: Hem telefonunuzun işletim sistemini hem de tüm uygulamalarınızı daima en son sürüme güncelleyin.

Güvenilir Antivirüs Kullanın: Kanıtlanmış bir antivirüs programı, tehditleri size zarar vermeden önce tespit edebilir.

Sadece Resmi Mağazaları Kullanın: Uygulamalarınızı yalnızca Google Play Store gibi resmi ve güvenilir kaynaklardan indirin.

Bilinçli Olun: Yüklediğiniz uygulamaların istediği izinlere dikkat edin ve şüpheli görünen uygulamalardan kaçının.