Kent merkezinde gündüzleri 25-30 dereceye kadar çıkan hava, akşam saatlerinde bir anda serinlemeye başlıyor. Vatandaşlar hırka ve mevsimlik ceketlere yönelirken, tarım bölgelerinde ise erken soğukların mahsuller üzerinde olumsuz etki yaratmasından endişe duyuluyor.

Bağ Bozumu İçin Endişe Oluşturuyor

Çiftçiler, özellikle bağ bozumu döneminde ani sıcaklık değişimlerinin ürün kaybına yol açabileceğini dile getiriyor. Uzmanlar da gündüz-gece sıcaklık farklarının artmasının sebze ve meyvelerde çürüme riskini artırabileceğini vurguluyor.

Sağanak Yağışlara Dikkat!

Uzmanlar meteorolojiden edinilen bilgilere göre hafta sonuna doğru beklenen sağanak yağışlara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceği belirtilirken, ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca sağlık çalışanları da mevsim geçişi döneminde soğuk algınlığı hastalıkları için vatandaşları dikkatli olmaları noktasında uyarıyor.

Vatandaşlar hem tarım hem de günlük yaşamda olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmalı.