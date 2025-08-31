Görüntüler, Yozgat'ın E-88 Karayolu üzerindeki Şefaatli ilçesi yol ayrımında kaydedildi. Sulak araziye gelen onlarca leylek, burada hem beslendi hem de dinlendi. Dron kamerasıyla yapılan çekim sırasında ana leyleklerin bir kısmı uçarak bölgeden uzaklaşırken, bu yılın yavru leylekleri tarlada kaldı.

Kendilerine çok yaklaşan dronu fark eden 2 leylek, cihazı uzaklaştırmak amacıyla havalanarak drona doğru uçtu. Yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

Bölgede tarla sulayan Mustafa Özçelik, leyleklerin son dönemde sık sık aynı noktaya geldiklerini belirtti. Özçelik, "Bu sene burada bir leylek popülasyonu oldu. Biz burada sabahleyin gelip tarla suladığımızdan görüyoruz. Akşamüzeri de leylekler buradan gidiyor. Ara sıra da buradan yol geçtiği için durup fotoğraflarını çekiyorlar leyleklerin. Burada genelde yem ve su olduğu için kaldıklarını düşünüyorum" dedi.

Leyleklerin önümüzdeki günlerde göç etmek üzere bölgeden ayrılması bekleniyor.